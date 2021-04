Pri Beletrini novi romani Vojnovića, Skubica in Filipčiča

Ljubljana, 8. aprila - Pri založbi Beletrina so izšla nova dela uveljavljenih slovenskih pisateljev in mlade avtorice. Med novostmi so nadaljevanje uspešnice Čefurji raus!, ki jo je Goran Vojnović naslovil Đorđič se vrača, roman o odnosih, staranju, spominih in pozabi Andreja E. Skubica Krasni dnevi ter roman o staranju Emila Filipčiča Nepočesane misli.