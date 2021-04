Velika Britanija začela cepljenje z Moderno

London, 7. aprila - V Walesu so danes kot prvem delu Združenega kraljestva začeli proti covidu-19 cepiti s cepivom ameriškega podjetja Moderna. Kot prvo so z Moderno danes cepili negovalko Elle Taylor. Cepivo je sicer britanski regulator odobril že v začetku januarja. Glede na v torek objavljeno študijo o cepivu Moderne je to učinkovito tudi pol leta po cepljenju.