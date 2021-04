Četrtina Hrvatov zavrača cepljenje

Zagreb, 7. aprila - Ankete so pokazale, da okoli 25 odstotkov hrvaških državljanov "trmasto" zavrača kakršnokoli cepljenje, ne samo proti covidu-19, še med 10 in 15 odstotkov pa jih ima pomisleke glede cepljenja, je dejal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ) Krunoslav Capak. Danes so medtem začeli bolj množično cepljenje v Zagrebu.