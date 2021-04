Na spletnem pogovoru poudarili nujnost sistemskih virov na stanovanjskem področju

Ljubljana, 7. aprila - Brez pomoči države in sistemskih virov ne bomo naredili koraka naprej na stanovanjskem področju, so poudarili sogovorniki na današnjem spletnem pogovoru, ki ga je vodila evropska poslanka in predsednica SD Tanja Fajon. Ob tem je napovedala vložitev zakonskega predloga za obsežna vlaganja v gradnjo javnih najemnih stanovanj.