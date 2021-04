V ajdovski občini bodo obnavljali stare suhozide

Ajdovščina, 7. aprila - Občina Ajdovščina je pripravila projekt in na razpisu LAS Vipavska dolina uspela pridobiti nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za projekt oživljanja teras in suhozidov. Posebna zanimivost pobočja pod Čavnom v Vipavski dolini so namreč že od daleč vidne terase, ki pa jih že prerašča čas.