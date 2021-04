V EU posvetovanje o promociji kmetijsko-živilskih proizvodov

Bruselj, 7. aprila - Evropska komisija je odprla javno posvetovanje o promocijski politiki kmetijstva in živilske industrije, ki se soočata s čedalje bolj konkurenčnim svetovnim trgom. Namen je povečati prispevek promocije k trajnostni proizvodnji in potrošnji ter jo uskladiti s prehodom na bolj rastlinsko prehrano. Sodelovati je mogoče do 23. junija.