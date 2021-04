Pri ZKP sedem izdaj umetniške glasbe na CD ploščah ali v digitalni obliki

Ljubljana, 7. aprila - Založba kakovostnih programov (ZKP) RTV Slovenija je v zadnjem letu objavila sedem plošč umetniške glasbe. Izdala je štiri Tartinijeve sonate, zborovsko glasbo Huga Wolfa, izvedbe Mateja Zupana in Andreje Kosmač, prvenec Matica Romiha, skladbe Matije Krečiča in portret mariborske Opere. Za najmlajše so izšle pesmi iz otroške kantate Kje je Tina?.