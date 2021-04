Obetavni premiki glede usode gradu Viltuš

Selnica ob Dravi, 17. aprila - Gradu Viltuš, ki se nahaja na poti med Mariborom in Selnico ob Dravi, se po desetletjih opuščenosti obeta svetlejša prihodnost. Država načrtuje celovito obnovo grajskega kompleksa, ki naj bi potem dobil nove vsebine. Na selniški občini ob tem predlagajo, da se bližnjo prometnico pokrije z zelenim nadhodom in omogoči lažji prehod do Drave.