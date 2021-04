Ob koncu akcije 40 dni brez alkohola poziv, naj se zmernost pri pitju ne konča po 40 dneh

Ljubljana, 7. aprila - Tradicionalna akcija 40 dni brez alkohola se je končala. Letos je akcija poudarila, da odgovorno ravnanje zahteva osebno odločitev za zmernost pri pitju ali celo odpoved alkoholu, so sporočili iz Slovenske karitas. Ob koncu akcije so organizatorji pozvali, naj se odpoved in zmernost pri pitju alkohola ne konča po 40 dneh.