Festival Ljubljana razkril gostujoče orkestre na poletnem festivalu

Ljubljana, 7. aprila - Festival Ljubljana postopoma razkriva, katera domača in tuja imena bodo sooblikovala letošnji poletni festival, ki bo potekal med junijem in septembrom. Poleg domačih simfonikov, filharmonikov in opernega orkestra bodo prvič nastopili simfoniki radia ORF, vrača se orkester Concertgebouw, nastopil bo tudi Filharmonični orkester Baltskega morja.