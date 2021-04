Azijske borze večinoma okrevajo

New York/Tokio, 7. aprila - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes nekoliko zvišali, kar analitiki pripisujejo pričakovanjem okrevanja globalnega gospodarstva po pandemiji. Iz ZDA ni prišlo nič svežih novic, tamkajšnji indeks Dow Jones in preostali pomembnejši indeksi Wall Streeta so se v torek nekoliko znižali.