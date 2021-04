Na Otoku začasno ustavili testiranje AstraZenece pri otrocih

London, 7. aprila - V Veliki Britaniji so v torek začasno ustavili testiranje cepiva proti covidu-19 družbe AstraZeneca, so sporočili z oxfordske univerze, ki je sodelovala pri razvoju cepiva. Kot so zagotovili, testiranja niso ustavili zaradi varnostnih pomislekov, vseeno pa želijo počakati na dodatne podatke britanskega regulatorja o krvnih strdkih.