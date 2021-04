Raziskava prinesla nova spoznanja o času izumrtja neandertalcev v Evropi

Bruselj, 7. aprila - Neandertalski fosili iz jame v Belgiji, ki so po dosedanjih odkritjih pripadali poslednjim pripadnikom te hominidne vrste v Evropi, so več tisoč let starejši, kot se je doslej domnevalo. Tako ugotavlja pred kratkim objavljena nova raziskava, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.