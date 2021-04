Vreme: Delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in nekaj snežnimi plohami

Ljubljana, 7. aprila - Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo nastajale kratkotrajne snežne plohe, lahko tudi zagrmi. Ponekod bo zapihal severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.