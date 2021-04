Denver zmagal, Miami izgubil

New York, 7. aprila - Košarkarji iz Denverja so v noči na sredo v severnoameriški ligi NBA na krilih Nikole Jokića, ki je v 27 minutah dosegel 27 točk in 11 podaj, premagali Detroit s 134:119. Slovenski reprezentant Vlatko Čančar je za ekipo iz Kolorada igral dobre tri minute in prispeval dve točki. Miami je na domačem parketu klonil proti Memphisu s 112:124.