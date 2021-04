Ljubljana, 7. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi zimskih razmer na cesti čez prelaz Vršič promet dovoljen samo za osebna vozila, obvezne so verige. Na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike.