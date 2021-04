Trump po ocenah revije Forbes zaradi položaja predsednika ZDA izgubil precej premoženja

New York, 7. aprila - Revija Forbes ocenjuje, da je bivši predsednik ZDA Donald Trump izgubil več sto milijonov dolarjev, ker ob prevzemu predsedniškega položaja leta 2017 ni odprodal svojega premoženja, kot so mu svetovali strokovnjaki za etična vprašanja. Od leta 2017 do letos naj bi se vrednost Trumpovega premoženja zmanjšala s 3,5 na 2,4 milijarde dolarjev.