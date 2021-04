Biden dostop do cepljenja za vse odrasle Američane napoveduje z 19. aprilom

Washington, 6. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden je danes napovedal, da bo imel dostop do cepiva proti covidu-19 z 19. aprilom vsak Američan, starejši od 16 let. To je skoraj dva tedna prej, kot je Biden napovedal prejšnji mesec. Odkar je Biden 20. januarja začel predsedniški mandat, so v ZDA cepili že 150 milijonov ljudi.