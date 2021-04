Ulica Bežigrad v Ljubljani zaradi prenove zaprta več tednov

Ljubljana, 7. aprila - Ulica Bežigrad v Ljubljani, ki povezuje Parmovo ulico in Dunajsko cesto, bo zaradi prenove predvidoma zaprta do 21. maja, so navedli na Mestni občini Ljubljana. Prenova, ki je del širšega večletnega posodabljanja prometnic v tem delu mesta, je skupaj z urejanjem komunalne infrastrukture vredna nekaj manj kot 2,1 milijona evrov brez DDV