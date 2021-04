Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 4.)

Ljubljana, 6. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o slovenskih odzivih na dogajanje glede cepiva AstraZenece, ki domnevno povzroča krvne strdke. Poročale so tudi o epidemioloških razmerah in povečanju števila postelj na oddelkih za intenzivno nego v bolnišnicah. Poročale so tudi o snežnih padavinah in razmerah na balkanski migrantski poti.