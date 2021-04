Sindikat upokojencev za umik nekaterih določil zakona o debirokratizaciji

Ljubljana, 6. aprila - Sindikat upokojencev, ki deluje pri ZSSS, v današnjem pismu vladi in poslanskim skupinam poziva k umiku nekaterih določb predloga zakona o debirokratizaciji, med drugim glede socialne kapice, elektronskega vročanja pošiljk in negotovinskega plačevanja. Predlog ne upošteva starejših in njihovih potreb in zmožnosti, opozarjajo.