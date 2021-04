V prvem prijavnem roku 15.279 oddanih prijav za vpis v visokošolske zavode

Ljubljana, 6. aprila - V prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in enovitega magistrskega študija za študijsko leto 2021/22 je bilo na 17.547 vpisnih mest oddanih 15.279 prijav za vpis, kar je 162 več kot lani. Omejitev vpisa je na 96 študijskih programih, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.