Večer o odnosih med EU in Turčijo (7. 4.)

Maribor, 6. aprila - Vojislav Bercko v komentarju Bosporski most piše o srečanju med predsednikoma Evropskega sveta in Evropske komisije ter turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Čeprav EU in Turčija druga drugo potrebujeta, je med njima več različnosti kot sorodnosti, predvsem na področju temeljnih vrednot, zato se turško članstvo v EU ne premakne nikamor.