V Easyjetu kritični do načrtov britanske vlade glede testiranj potnikov

London, 6. aprila - Prvi mož britanskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Easyjet Johan Lundgren je kritičen do načrtov britanske vlade glede testiranja potnikov, ki se vračajo iz t.i. epidemiološko manj tveganih držav. Za te potnike naj bi bilo obvezno dvakratno plačljivo testiranje, a v nizkocenovniku izpostavljajo, da bi bilo to precej dražje od same vozovnice.