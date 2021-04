Državni svet ni izglasoval veta na novelo zakona o vodah

Ljubljana, 6. aprila - Državni svet danes s 14 glasovi za in 19 proti ni izglasoval predlaganega veta na novelo zakona o vodah, ki jo je pred tednom dni sprejel državni zbor. V razpravi so pobudniki veta pozivali zlasti k ponovnemu premisleku in soočenju mnenj med predlagatelji novele in stroko o spornih delih zakona, nasprotniki pa so izražali zaupanje v občinske svete.