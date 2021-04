Danska zrahljala omejitvene ukrepe

Koebenhavn, 6. aprila - Na Danskem so z današnjim dnem zrahljali nekatere ukrepe za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Vrata so med drugim znova odprli frizerski, kozmetični in masažni saloni, svoje storitve lahko znova nudijo tudi šole vožnje. V šolske klopi je že v ponedeljek sedlo nekaj več učencev kot doslej.