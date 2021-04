V Severni Makedoniji novi ukrepi zaradi covida-19, Vučić se je cepil s kitajskim cepivom

Skopje/Beograd, 6. aprila - V Severni Makedoniji od danes vejajo strožji krepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Zaprli so gostinske lokale, policijska ura pa velja dve uri prej, od 20. do 5. ure. Ukrepi bodo veljali do 20. aprila. V Srbiji se je s cepivom kitajskega Sinopharma proti covidu-19 cepil srbski predsednik Aleksandar Vučić.