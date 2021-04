Ljubljana, 6. aprila - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi zdrsa tovornega vozila med Turjakom in Rašico zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal tri kilometre dolg zastoj tovornih vozil. Vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu.