V odboru za zaščito žvižgačev Renata Salecl, Peter Čeferin in Goran Lukič

Ljubljana, 6. aprila - V okviru nedavno ustanovljenega Centra za zaščito žvižgačev bo odslej deloval odbor za zaščito žvižgačev, ki ga sestavljajo sociologinja in filozofinja Renata Salecl, odvetnik Peter Čeferin in politolog Goran Lukič, so danes sporočili iz centra. Odbor bo imel po navedbah centra pomembno vlogo pri presojanju o nudenju pomoči žvižgačem.