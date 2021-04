V Avstriji bi v vzhodnih deželah ukrepe predvidoma podaljšali do 18. aprila

Dunaj, 6. aprila - Avstrijske zvezne dežele Spodnja Avstrija, Gradiščansko in Dunaj so se zavzele za podaljšanje strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa do 18. aprila. Podaljšanje zagovarjajo tudi strokovnjaki, saj da še ni videti trenda manjšanja števila okužb, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.