Zavod Maska z Aljo Lobnik na čelu in z jubilejno 200cc številko revije

Ljubljana, 7. aprila - Pod okriljem zavoda Maska je izšla še tretja jubilejna 200. številka revije Maska, tokrat posvečena Jugofuturizmu, prav tako so izdali knjigo Učinki odtujitve; Performans in samoupravljanje v Jugoslaviji (1945-1991) Branislava Jakovljevića. Z aprilom je prišlo tudi do menjave direktorja zavoda - Janeza Janšo je nasledila Alja Lobnik.