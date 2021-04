Festival znanosti in fantastike Meteorita letos v virtualni obliki

Jesenice, 6. aprila - Festival znanosti in fantastike Meteorita na Jesenicah postaja že tradicionalna prireditev. Organizatorji so se odločili, da po lanski odpovedi festivala letošnjega, ki se je začel v ponedeljek, kljub epidemiološkim ukrepov izvedejo, in sicer v virtualni obliki. Prepričani so, da je v tem času promocija znanosti še posebej pomembna.