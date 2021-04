Dokumentarec Summer of Soul julija v ameriških kinih

New York, 7. aprila - Dokumentarec Summer of Soul, ki pripoveduje o festivalu afroameriške glasbe in kulture, ki je potekal leta 1969 v Harlemu, bo v ameriška kina prišel 2. julija, piše filmska revija Variety. Film, ki je režijski prvenec glasbenika Questlova, je na ameriškem festivalu Sundance prejel nagradi žirije in občinstva za najboljši dokumentarni film.