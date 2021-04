V Občini Šentrupert se po odstopu župana obetajo nadomestne volitve

Šentrupert, 6. aprila - Župan Občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, ki je bil izvoljen kot kandidat SDS in občino vodi prvi mandat, je potrdil odstop, ki ga je napovedal na sredini seji občinskega sveta. Odstopno izjavo, naslovljeno na občinski svet, nadzorni odbor in občinsko upravo, je oddal v občinski arhiv, so danes sporočili s šentrupertske občine.