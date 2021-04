Lejko Zupančeva: V tretjem koronskem valu v bolnišnicah mlajši bolniki, srednja starost na intenzivi 65 let

Ljubljana, 6. aprila - V tretjem koronskem valu se znižuje starost hospitaliziranih covidnih bolnikov, je na vladni novinarski konferenci navedla predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc. Srednja starost bolnikov na intenzivni negi je tako s 70 let v drugem valu padla na 65 let.