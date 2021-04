Na Hrvaškem med velikonočnimi prazniki več kot 36.000 turistov

Zagreb, 6. aprila - Na Hrvaškem so od petka do ponedeljka, v času velikonočnih praznikov, našteli več kot 36.000 turističnih obiskov ter približno 140.000 nočitev, je sporočila Hrvaška turistična skupnost (HTZ). Približno dve tretjini je bilo domačih turistov. Največ nočitev so zabeležili v hrvaški Istri in Kvarnerju, kažejo podatki spletnega sistema prijave turistov.