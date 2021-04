Javni agenciji za knjigo in film v 2021 z milijonom več

Ljubljana, 8. aprila - Na ministrstvu za kulturo so za STA zapisali, da je bil s spremembo proračuna na proračunski postavki Javne agencije za knjigo RS (Jak) in na proračunski postavki Slovenskega filmskega centra (SFC) zagotovljen dodaten milijon. Pri Jaku so povišanje pozdravili in razkrili načrte, več nejasnosti in negotovosti pa še naprej ostaja na področju filma.