Slovenski kratki film Minus 1 med finalisti spletnega festivala OTB

Miami, 6. aprila - Slovenski kratki film Minus 1 scenarista in režiserja Renata Bratkoviča se je uvrstil med finaliste ameriškega spletnega festivala Only The Best Film Awards (OTB). Film temelji na istoimenski kratki zgodbi, ki jo je Bratkovič napisal za antologijo BalkaNoir, ki je izšla pri grški založbi Kastaniotis. V filmu v glavni vlogi nastopa Igor Korošec.