Ljubljana, 6. aprila - Minister za zdravje Janez Poklukar in predstavniki UKC Ljubljana bodo danes po ministrovem obisku klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja predvidoma ob 15. uri pred glavno stavbo UKC Ljubljana na Zaloški cesti 7 podali izjavo za medije glede razmer na intenzivnem oddelku klinike in na oddelku DTS, so sporočili iz UKC Ljubljana.