EU ni dosegla marčevskega cilja glede cepljenja ranljivih skupin

Bruselj, 6. aprila - EU ni dosegla prvega cilja glede cepljenja proti covidu-19 - da bodo do konca marca cepili najmanj 80 odstotkov starejših od 80 let in zdravstvenih delavcev. Cilja ni dosegla nobena članica unije. V Bruslju vseeno ocenjujejo, da je drugi cilj - cepiti 70 odstotkov odraslih do konca poletja - še vedno uresničljiv.