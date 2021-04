Akos začenja dražbo za dodelitev frekvenc

Ljubljana, 7. aprila - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) danes začenja z javno dražbo za dodelitev frekvenčnih pasov za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev končnim uporabnikom, med katerimi so tudi pasovi, namenjeni uvajanju mobilne tehnologije 5G. Na razpis so se prijavili štirje ponudniki.