Sporočilo uredništvom - novinarska konferenca o aktualnem stanju glede covida-19 ob 12. uri

Ljubljana, 6. aprila - Novinarska konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, na kateri bosta sodelovala nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin in predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, bo danes ob 12. uri prek Zooma, so sporočili z Ukoma.