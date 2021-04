Cene nafte porasle

Singapur, 6. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju okrepile in s tem delno nadoknadile velike ponedeljkove padce. Ti so bili posledica ugibanj, da bi lahko napredek pri reševanju jedrskega sporazuma velikih mednarodnih sil z Iranom povečal izvoz nafte iz te države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.