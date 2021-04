Na spletu razstava ob obletnici napada nemško-italijanskih sil na Jugoslavijo

Ljubljana, 6. aprila - Ob 80. obletnici napada nemško-italijanskih sil na Jugoslavijo bo danes na ogled virtualna razstava z naslovom Z ognjem in mečem: Italijanska zasedba Jugoslavije 1941-43. Spletna postavitev bo prek 50 panojev in 200 fotografij ponudila zgodovinsko osnovano predstavitev dogajanja pred 80 leti na Primorskem in v takratni Jugoslaviji.