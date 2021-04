V Indoneziji in Vzhodnem Timorju več kot 150 žrtev poplav

Džakarta, 6. aprila - Poplave v Indoneziji in Vzhodnem Timorju so po zadnjih podatkih oblasti terjale že več kot 150 življenj, še več deset ljudi je pogrešanih. Zaradi poplav in zemeljskih plazov, ki jih je povzročil tropski ciklon, je poleg tega več tisoč ljudi ostalo brez strehe nad glavo.