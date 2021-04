Nekatere dele države že zajelo sneženje, težav za zdaj še ni

Ljubljana, 6. aprila - Večji del države so zajele padavine, ki so zjutraj ponekod začele prehajati v sneg. Sneženje je sprva zajelo predvsem vzhodni del države in višje ležeče predele Gorenjske, dež počasi prehaja v sneg tudi po drugih delih države. Težav kljub napovedim za zdaj še ni, je pa več sneženja pričakovati v prihodnjih urah.