V napadu na oporišče ZN v Maliju umrli štirje pripadniki mirovnih sil

New York, 6. aprila - V napadu na oporišče mirovnih sil ZN v Maliju so minuli teden umrli štirje pripadniki mirovne operacije ZN in najmanj 23 napadalcev, ranjenih je bilo še 34 pripadnikov mirovnih sil, je v ponedeljek sporočil tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric. O položaju v Maliju bo danes razpravljal Varnostni svet ZN.