IMF bo ponovno plačal dolg 28 najrevnejšim članicam

Washington, 6. aprila - Mednarodni denarni sklad (IMF) je v uvodu spomladanskega zasedanja IMF in Svetovne banke potrdil tretjo tranšo plačil najrevnejšim članicam za zmanjšanje bremena dolga iz posebnega Sklada za zajezitev katastrofe in olajšanje. Državam bo IMF plačal dolg, ki zapade od 14. aprila do 15. oktobra, in sicer v višini 238 milijonov dolarjev.