Delo o širjenju vpliva velikih sil na Balkanu (6. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Novica Mihajlović v komentarju Manj vojaških iger, več kruha piše o širjenju vpliva velikih sil na Balkanu. Donacije bolj ali manj odsluženega orožja, vojaških letal in oklepnikov iz ameriških ali ruskih vojaških skladišč zaveznikom na Balkanu in skupne vojaške vaje so navzven najbolj očiten in značilen način širjenja vpliva velikih sil, meni.