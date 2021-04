Večer o izvoru mesa na slovenskih mizah (6. 4.)

Maribor, 5. aprila - Timotej Milanov v komentarju Meso piše o tem, da v večini primerov ne vemo, kako je meso prišlo do mesarja, kje so bile rojene in vzrejene živali in od kod je uvoženo meso na policah. Vprašanje izvora mesa pa je tudi vprašanje, od katerega je odvisnih tisoče delovnih mest, in bi moralo biti v interesu vseh državljanov, da dobi jasne odgovore, piše.